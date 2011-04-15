На проспекте Энгельса задержали двоих мужчин после нападения на бизнесмена

Пострадавший находится в больнице. Врачи диагностировали у него травмы головы и перелом носа.

Вечером в воскресенье, 7 ноября, в полицию обратился предприниматель и сообщил, что привел домой, в квартиру на проспекте Энгельса, двух малознакомых мужчин, с которыми у него возник конфликт. Об этом сообщило ИА "Агенство журналистских расследований".

Мужчины набросились на хозяина с кулаками и битой. Нападавшие обвинили мужчину в краже, отобрали у него карту и, заставив сказать пин-код, перевели на свой счет порядка 7 тысяч рублей. Потерпевший также обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него травмы головы и перелом носа.

Через пару часов после того, как заявление было получено, сотрудники полиции по горячим следам задержали нападавших. Их поместили в помещение для временно задержанных, где старший из них встретил свой 34-й день рождения. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Также на проспекте Энгельса, но уже на следующий день, произошла стрельба.

Фото: Piter.tv