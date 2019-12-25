На проспекте Энгельса неизвестный открыл стрельбу из травмата

К приезду полицейских стрелок успел скрыться.

Полиция разыскивает мужчину, который стрелял во дворах на проспекте Энгельса около 19:30 8 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел у дома №132. Местные жители пожаловались на громкие хлопки. На место прибыла полиция и установили, что выстрелы были произведены из травматического пистолета. В тот момент злоумышленник уже успел скрыться.

Теперь неизвестного разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.TV