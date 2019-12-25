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На проспекте Энгельса неизвестный открыл стрельбу из травмата
Сегодня, 9:28
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На проспекте Энгельса неизвестный открыл стрельбу из травмата

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К приезду полицейских стрелок успел скрыться.

Полиция разыскивает мужчину, который стрелял во дворах на проспекте Энгельса около 19:30 8 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел у дома №132. Местные жители пожаловались на громкие хлопки. На место прибыла полиция и установили, что выстрелы были произведены из травматического пистолета. В тот момент злоумышленник уже успел скрыться.

Теперь неизвестного разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников на Пулковском шоссе. 

Фото: Piter.TV

Теги: розыск, стрельба, травматический пистолет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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