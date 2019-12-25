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Сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников на Пулковском шоссе
Сегодня, 9:24
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Сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников на Пулковском шоссе

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В городе введен план "Перехват".

Утром во вторник, 9 ноября, в Пушкинском районе во время операции по задержанию телефонных мошенников погиб сотрудник СОБРа, сообщила "Фонтанка".

Спецназ помогал коллегам из СК и полиции на Пулковском шоссе, 52, около 8 утра. Сотрудники правоохранительных органов реализовывали информацию об очередном эпизоде обмана граждан под предлогом помощи родственникам попавших в беду. 

По предварительным данным, один из мошенников находился в авто "Фиат Дукато" у дома жертвы не просто сбил сотрудника СОБРа, но и переехал его. Спецназовец скончался на месте от полученных травм. 

В городе введен план "Перехват".

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, петербург, погиб сотрудник собр, собр, телефонные мошенники
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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