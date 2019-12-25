Сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников на Пулковском шоссе

В городе введен план "Перехват".

Утром во вторник, 9 ноября, в Пушкинском районе во время операции по задержанию телефонных мошенников погиб сотрудник СОБРа, сообщила "Фонтанка".

Спецназ помогал коллегам из СК и полиции на Пулковском шоссе, 52, около 8 утра. Сотрудники правоохранительных органов реализовывали информацию об очередном эпизоде обмана граждан под предлогом помощи родственникам попавших в беду.

По предварительным данным, один из мошенников находился в авто "Фиат Дукато" у дома жертвы не просто сбил сотрудника СОБРа, но и переехал его. Спецназовец скончался на месте от полученных травм.

В городе введен план "Перехват".

Фото: Piter.tv