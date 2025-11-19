Убийца девочки из Ленобласти оставил жену с долгами и подставил партнёров

Фигурант дела о гибели ребёнка не только разрушил жизнь семьи жертвы, но и обернулся катастрофой для близких: его мать ушла в монастырь, жена осталась без средств, а бизнес-партнёры потеряли десятки миллионов.

Фёдор Мехнин, обвиняемый в убийстве 12-летней школьницы в садоводстве Ленинградской области, стал причиной краха не только для родных погибшей, но и для собственного окружения. Об этом пишет КП-Петербург.

Супруга мужчины столкнулась с травлей в интернете — ей пришлось сменить фамилию и закрыть профили от посторонних. Как следует из допроса, Мехнин не посвящал жену в свои болезненные фантазии о насилии, которые вынашивал 15 лет. Мать обвиняемого, по информации источника, пережила шок и стыд и приняла решение уйти в монастырь. Жена осталась без работы, с кредитным бременем на дом и арестованным имуществом.

Особый удар пришёлся на бизнес-репутацию компании Мехнина, специализировавшейся на ремонте и дизайне. Издание выяснило, что у партнёров убийцы есть намерение обратиться в полицию. По данным собеседника, Мехнин единолично распоряжался финансами организации. Фирма отчисляла 10 процентов прибыли на благотворительные нужды — помогала детским садам и пенсионерам с ремонтами. Сейчас эти проекты заморожены.

Миллион рублей наличными, обнаруженный при задержании Мехнина, предназначался именно на эти цели. Кроме того, из-за срыва контрактов общий финансовый ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. Мехнин выступал публичным лицом объединения строительных компаний, привлекал заказчиков и вёл переговоры, тогда как партнёры занимались непосредственным исполнением заказов. Сейчас они пытаются спасти дело своими силами.

Источник, близкий к следствию, не исключил, что заявление о хищении средств может быть приобщено к основному уголовному делу, и советует пострадавшим поторопиться с подачей обращений. Официально на Мехнина оформляли три фирмы, все они на данный момент ликвидированы.

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Фото: Piter.TV