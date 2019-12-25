Таксист проведет 2 года в колонии за похищение 1 млн рублей у пассажира

Он пообещал пригнать мотоцикл по заниженной цене, но деньги потратил на погашение собственных долгов.

В Выборгском районе Петербурга таксист обманул пассажира и похитил 1 млн рублей. Детали дела рассказали в районной прокуратуре.

В суде установлено, что в марте 2025 года потерпевший заказал такси. В ходе поездки он рассказал водителю, что мечтает купить мотоцикл. Таксист убедил мужчину в том, что может помочь пригнать из-за границы по заниженной цене мотоцикл Honda CMX1100 2025 года выпуска. В период с 17 по 27 марта 2025 года водитель такси получил от потерпевшего в общем размере более 1 млн рублей. Полученные деньги подсудимый потратил на выплату долгов.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевшего о компенсации ущерба.

Ранее был задержан рецидивист, укравший деньги из квартиры на Горной улице.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)