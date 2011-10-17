Задержан рецидивист, укравший деньги из квартиры на Горной улице

Он проник в квартиру, отжав балконную дверь.

В Приморском районе задержали подозреваемого, который в мае проник в квартиру педиатра и украл деньги. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию ночью 16 мая обратилась 59-летняя врач-педиатр частной клиники. Она сообщила, что из ее квартиры на Горной улице неизвестный, отжав балконную дверь, похитил 270 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по п "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В квартире дома 112 на Выборгском шоссе 24 июня по подозрению в совершении данного преступления был задержан 48-летний неработающий местный житель, у которого за плечами 12 судимостей, в том числе и за кражи.

Ранее на Piter.tv: Петербургские банкирши похитили монет на 2 млрд рублей и продали их в другие банки.

Фото: Piter.TV