Петербургские банкирши похитили монет на 2 млрд рублей и продали их в другие банки

Пропажу обнаружили при ревизии, фигурантки задержаны.

В Санкт-Петербурге раскрыта резонансная кража золотых монет, которую уже окрестили кражей века. Две сотрудницы банка – 55-летняя руководительница отделения Анна Андрейченко и менеджер по работе с клиентами Марина Полежаева – похитили из хранилища почти 8,9 тысячи инвестиционных монет Победоносец. Об этом пишет КП-Петербург.

Общая стоимость похищенного, по данным объединённой пресс-службы судов Петербурга, на 20 июня 2026 года составила 2 022 290 095 рублей. Вес золота превысил 160 килограммов. В общей сложности были вынесены монеты номиналом 50, 100 и 200 рублей – всего 8 893 штуки.

Схема сбыта оказалась простой и эффективной: женщины постепенно, чтобы не привлекать внимания, продавали монеты в другие банки. При этом они занижали цену, чтобы ускорить сбыт. Сопроводительные документы для таких сделок не требуются – достаточно паспорта. По оценкам, при такой реализации они могли потерять около 400 миллионов рублей, но всё равно выручили порядка 1,6 миллиарда.

Официальный доход руководительницы составлял 130 тысяч рублей в месяц, однако она владела тремя BMW, имела регистрацию в элитном коттеджном посёлке и регулярно путешествовала по Европе, США и Азии. Её подчиненная зарабатывала около 60–70 тысяч рублей, водила Toyota RAV4 и отдыхала в Финляндии, Греции и Эстонии. Обе женщины, по данным соцсетей, вели образ жизни, несоразмерный с их официальными доходами.

Кражу обнаружили во время плановой ревизии. Камеры видеонаблюдения и внутренние системы учёта позволили быстро установить круг подозреваемых. Андрейченко заключили под стражу, Полежаеву отправили под домашний арест – она пошла на сотрудничество со следствием. Деньги у задержанных не изъяты – они успели распорядиться ими по своему усмотрению. В случае доказательства вины ущерб будет взыскан через гражданский иск. Приставы уже могут наложить арест на имущество фигуранток. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV