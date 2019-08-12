ЦБ выпустит монеты с изображением "Бременских музыкантов"

Центробанк 12 августа отчеканит серебряные трёхрублевые монеты и монеты номиналом в 25 рублей из недрагоценных материалов.

Центробанк 12 августа отчеканит серебряные трёхрублевые монеты и монеты номиналом в 25 рублей из недрагоценных материалов с изображением героев мультфильма "Бременские музыканты". Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Серебряные монеты выпустят тиражом три тысячи монет, на обороте будет цветное изображение героев мультфильма. На каждой монетке будет обозначение серебра в соответствии с периодической таблицей Менделеева.

Монеты из недрагоценных материалов по 25 рублей будут иметь изображение "Бременских музыкантов" не в цвете. Партия таких монет будет больше – 450 000 штук, а также дополнительный тираж с цветным изображением музыкантов – 50 000.

Такая партия монет выпускается в связи с 50-летним юбилеем мультфильма "Бременские музыканты".

Видео: YouTube/ Мультики студии Союзмультфильм

Центробанк

