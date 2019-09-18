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Видео: в Пулково прилетел один из крупнейших авиалайнеров в мире

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В самолете может поместиться до 500 пассажиров.

Вечером 18 сентября в Петербург прибыл один из крупнейших авиалайнеров в мире Airbus A350. Самолет китайского авиаперевозчика приземлился в Пулково в 17:30. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте события. 

Широкофюзеляжный самолет вместимостью от 250 до 500 пассажиров представят в городе на Неве. Борт впервые прилетел в Петербург. Для посадки авиалайнера требуется подтверждение соответствия специальным требованиям к техническому оснащению, аэродромной инфраструктуре и подготовке персонала. Как сообщил корреспондент Piter.TV, посадка прошла успешно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что транспортная прокуратура разберется в причинах задержки рейса из Петербурга на 10 часов. 

Видео и фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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