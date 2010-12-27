Рейс авиакомпании "Ямал" из Петербурга в Салоники задержали на 10 часов

Петербургская транспортная прокуратура начала проверку.

В среду, 18 сентября, стало известно, что рейс авиакомпании "Ямал" из Петербурга в Салоники задерживается на 10 часов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, самолет не может вылететь из Греции из-за неисправности. В данный момент российские пассажиры уже 12-й час находятся в аэропорту. Сотрудники воздушной гавани обеспечили их едой и напитками. По последней информации, вылет в Салоники ожидается резервным бортом в 15:40.

В данный момент петербургская транспортная прокуратура проводит проверку.

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