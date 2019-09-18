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Спецборт МЧС доставил на лечение в Петербург трехмесячного младенца из Ростова-на-Дону

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Прямо из аэропорта ребенка доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова.

В среду, 18 сентября, в Петербурге приземлился спецборт МЧС России с трехмесячным тяжелобольным младенцем из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ведомства по Северной столице. 

В аэропорту маленького пациента встретили сотрудники ГУ МЧС, психологи МЧС России и медики.

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отметил врач 

Известно, что малыша доставят в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, где ему предстоит лечение. 

Помимо этого, далее из Петербурга спецборт МЧС улетит в Москву, там он передаст медикам еще троих малышей. 

Ранее мы сообщали о том, что в квартире на Караваевской нашли тело 87-летней женщины в кипятке.

Фото:ГУ МЧС по Петербургу и Ло.

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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