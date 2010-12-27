В квартире на Караваевской нашли тело 87-летней женщины в кипятке

На кухне прорвало трубу. Жилой дом на Караваевской был построен в 1999 году. В последнее время никаких работ по замене стояков там не велось.

Следственный комитет по Петербургу расследует дело о гибели 86-летней жительницы дома по Караваевской улице. На теле погибшей были ожоги, на полу – кипяток. Об этом сообщила "Фонтанка".

Представитель управляющей компании, которая обслуживает дом, рассказал, что первыми диспетчеру позвонили жильцы с 10 этажа – примерно в половине седьмого вечера у них с потолка полилась горячая вода. Выяснилось, что прорыв воды произошел на 11 этаже, где жили женщина-инвалид и ее дочь. После звонка диспетчера в квартиру приехала дочь пожилой женщины и нашла мать лежащей на полу.

Аварийная бригада выяснила, что на кухне вырвало трубу с горячей водой, причины аварии предстоит выяснить. По нормативам, вода в трубах, от 50 до 70 градусов. На ногах женщины зафиксировали ожоги.

Жилой дом на Караваевской был построен в 1999 году. В последнее время никаких работ по замене стояков там не велось.

Несколько дней назад на Октябрьской набережной из трубы фонтанировал кипяток.

Фото: Piter.TV