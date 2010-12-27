Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в "Пулково"

Ryanair, EasyJet и Wizz Air хотят совершать полеты из аэропорта Петербурга.

Три крупнейших мировых лоукостера надеются открыть маршруты в "Пулково". Авиакомпании подали заявки в аэропорт еще в августе 2019 года, а теперь ждут "открытия неба" по правилам седьмой степени. Об этом сообщил генеральный директор "Воздушных ворот Северной столицы" Леонид Сергеев.

По данным спикера, интерес к Петербургу проявили такие перевозчики как Ryanair, EasyJet и Wizz Air. За счет привлечения иностранных компаний поток иностранных туристов в аэропорту может увеличиться на 6 миллионов пассажиров в год.

Напомним, что согласно правилам, перевозчики смогут осуществлять перелеты между странами без посадки в государстве, в которой имеют регистрацию. руководство "Пулково" отмечает, что рейсы будут доступны круглый год, но их соотношение планируется 60% на 40% в пользу летнего сезона. Ожидается наибольший приток туристов к 2025 году. Путешественники будут привлечены из Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании и других стран.

Российские авиакомпании обеспокоены тем, что запуск иностранных лоукостеров позволит конкурентам принять на себя наибольший пассажиропоток летом, а в зимний период нагрузка упадет на местные компании, которые понесут убытки.

Ранее Piter.tv писал о том, что Максим Акимов поддержал идею о введении "открытого неба" в аэропорту "Пулково".

Фото: Piter.tv

