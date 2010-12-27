В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

Россия обвиняет США в стремлении помочь террористам.

МИД России заявил, что США практически открыто встали на сторону террористов. Политики стали так считать после того, как Америка ввела новые санкции. Такими мерами Америка "наказала" Россию за поставки топлива для ВКС в Сирии. Российские эксперты заявили, что топливо направлено для помощи действующему правительству Сирии.

Политики давно подозревали, что в Вашингтоне "опекают" террористов из запрещенных организаций, а также снабжают их вооружением. Американцев российские политики считают причастными в укрытии от боевых даров.

Теперь маски окончательно сброшены - речь идет о стремлении помешать полному искоренению террористов говорится в сообщении

Ограничительные меры стали 75-ыми по счету с 2011 года. С этого времени в США свернули объявленную "перезагрузку" по нормализации отношений с Россией.

Новые антироссийские санкции касаются ряда граждан, нескольких судов и одной компании. В МИДе напомнили, что заблокированные деньги компании "Совфрахт" до сих пор не возвращены. Российские политики считают денежные средства украденными у предприятия.

Ранее Piter.tv писал о том, что США расширили санкции против России из-за поставок топлива для ВС РФ в Сирии.

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