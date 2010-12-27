Тарантино отказался перемонтировать свой фильм из-за китайской цензуры

Американский режиссер, актер и сценарист Квентин Тарантино отказался перемонтировать свой последний фильм "Однажды в... Голливуде", у которого возникли проблемы с прокатом в Китае. Об этом сообщил THR.
Напомним, что новая картина Тарантино должна была запустится в китайском прокате 25 октября, но ее изъяли из всех кинотеатров. Предположительно, это вызвано тем, что персонажа Брюса Ли из фильма дочь реального актера и каскадера сочла оскорбительным.
Тем не менее, режиссер не намерен монтировать новый фильм специально для китайского проката. В этом решении его поддержал госссекретарь США Майк Помпео в своем Twitter.
"Я приветствую отказ Квентина Тарантино переделывать его фильм под цензуру Китая" — заявил Помпео.
Напомним, что в российском прокате новый фильм Тарантино смог собрать более одного миллиарда рублей.
Фото: kinopoisk.ru
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