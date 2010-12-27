Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Это рекорд для режиссера.

Девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" собрал в российском прокате более 1 млрд рублей ($15 млн). Это стало известно из данных российского трекера киноиндустрии ЕАИС.

Напомним, фильм вышел на экраны 8 августа. Уже за время предпродаж картина собрала 34 млн рублей. А 10 августа фильм занял 1-е место в российском прокате и заработал примерно 125 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что зрители нашли ляп в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Фото: kinopoisk.ru