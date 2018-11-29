Зрители нашли ляп в фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде"

Премьера фильма в России состоялась 10 августа. В этот день кассовые сборы составили 125 миллионов рублей.

Зрители нашли киноляп в новом фильме режиссера Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде". Об этом сообщило издание Independent.

Так у героя, которого играет Брэд Питт, на руках заметили часы Citizen 8118 Bullhead на кожаном ремешке, которые начали выпускать в 1970-х годах. Действия же фильм происходят в 1960-х. В остальном кинозрителям понравилось, как Тарантино представил атмосферу Голливуда в то время.

Премьера фильма в России состоялась 10 августа. В этот день кассовые сборы составили 125 миллионов рублей. На премьеру приезжал сам режиссер кинокартины. Также в интервью российским журналистам он рассказал, что обожает фильмы Бекмамбетова.

Видео:YouTube/SonyPicturesRU