Мединский показал Квентину Тарантино Георгиевский зал Кремля

Квентин Тарантино приехал в Москву, чтобы лично представить свой новый фильм Однажды... в Голливуде".

Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился с американским режиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Квентин Тарантино приехал в Москву, чтобы лично представить свой новый фильм Однажды... в Голливуде". Премьера состоится 7 августа. Мединский провел режиссеру внутреннюю территорию Кремля, памятники, Георгиевский зал Кремля и многое другое.

Фильм "Однажды... в Голливуде" рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда в 1969 году. В главных ролях Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт.

Видео: Instagram/ vr_medinskiy