Американский режиссёр недавно приехал в Москву, чтобы лично представить свой новый фильм "Однажды… в Голливуде".

В интервью РИА Новости американский режиссер Квентин Тарантино признался, что обожает работы Тимура Бекмамбетова.

Обожаю его "Ночной дозор", мне кажется, это фантастическая картина. Квентин Тарантино

Что касается ранних лент российского режиссера, Тарантино отметил фильм "Гладиатрикс" (The Arena). Ему понравились и все российские актеры, которых подбирал Бекмамбетов.

Что касается других режиссеров... Буду скучным, но назову Эйзенштейна. Его "Александр Невский" — просто нереальный! Одна только сцена битвы на замерзшем озере шедевральная. Квентин Тарантино

Американский режиссёр недавно приехал в Москву, чтобы лично представить свой новый фильм "Однажды… в Голливуде". Перед пресс-конференцией Мединский показал Квентину Тарантино Георгиевский зал Кремля и другие достопримечательности.

Видео: YouTube/ Fab TV

YouTube/ Absolute Radio