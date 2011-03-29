Студия Miramax подала в суд на Тарантино из-за "Криминального чтива"

Режиссер хочет выставить на торги отрывки из сценария, которые не вошли в фильм.

Кинокомпания Miramax через суд требует запретить режиссеру Квентину Тарантино продавать отрывки из сценария "Криминального чтива". Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Тарантино хочет выставить на торги отрывки из семи сцен, которые не вошли в фильм. Кроме этого, будут проданы эксклюзивные комментарии режиссера, раскрывающие некоторые секреты о картине и создателе.

В Miramax потребовали от режиссера остановить реализацию этой задумки. В кинокомпании заявили, что Тарантино не имеет право проводить подобные сделки.

Загвоздка в том, что режиссер обладает эксклюзивными расширенными правами на фильм. В частности, за ним остались права на саундтреки, производство комиксов, на театральные и телевизионные сиквелы, ремейки, сериалы и спин-оффы. Также он может публиковать сценарий "Криминального чтива".

Адвокат Тарантино уверен, что этих прав достаточно для законности будущих торгов.

Ранее Квентин Тарантино заявил о желании снять комедийный спагетти-вестерн.

Фото: ru.wikipedia.org