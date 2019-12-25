Квентин Тарантино заявил о желании снять комедийный спагетти-вестерн

Все герои будут говорить на разных языках.

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, какими проектами хотел бы заняться в будущем. Во время пресс-конференции знаменитый постановщик заявил, что не против снять третью часть "Убить Билла". В планах есть и другие фильмы, например, комедийный спагетти-вестерн. Слова Тарантино приводит Variety.

Это не следующий фильм. Это кое-что иное, о чем я размышляю, но не буду говорить, что конкретно. Отчасти это будет спагетти-вестерн. Мне не терпится снять этот фильм, потому что он определенно будет веселым. Отметил режиссер

По задумке Тарантино, все герои в новом фильме будут говорить на разных языках. Итальянец сыграет мексиканского бандита, американец будет главным героем, немец – плохим шерифом, израильтянка исполнит роль мексиканки.

В июне этого года Квентин Тарантино объявил о завершении карьеры кинорежиссера. Он снимет финальный, десятый по счету фильм, и уйдет. Что это будет за проект, пока неизвестно.

Ранее Тарантино объяснил, почему в его фильмах много женских ступней.

Фото: ru.wikipedia.org