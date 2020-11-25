Тарантино объяснил, почему в его фильмах много женских ступней

Режиссер опроверг слухи о фут-фетишизме.

Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино сделал визитной карточкой своих фильмов большое количество женских ступней. В недавнем интервью GQ он опроверг слухи о фут-фетишизме.

Тарантино заявил, что не воспринимает эти домыслы всерьез. По его словам, многие хорошие режиссеры прибегали к этому методу.

Это просто хорошая режиссура. Например, до меня фут-фетиш определял творчество Луиса Бунюэля, другого кинорежиссера. И Хичкока обвиняли в этом, и Софию Копполу. Отметил Тарантино

Зрители могут наблюдать ступни в одном из эпизодов фильма "Однажды в… Голливуде". Момент, когда герой Брэда Питта подвозит девушку.

Известно, что Квентин Тарантино завершает свою карьеру кинорежиссера. Он снимет финальный, десятый по счету фильм. Что это будет за проект, пока неизвестно.

Ранее Тарантино объяснил разницу между "Голливудом" в кино и в романе.

Фото: ru.wikipedia.org, кадр из фильма "Однажды в… Голливуде" (2019)