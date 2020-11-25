Тарантино объяснил разницу между "Голливудом" в кино и в романе

Режиссер написал книгу, в основе которой его оскароносный фильм.

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино в подкасте Pure Cinema рассказал о своем новом романе, в основу которого лег его оскароносный фильм "Однажды в... Голливуде". По его словам, это не банальная новеллизация картины, а полное "переосмысление" сюжета. Поэтому по сравнению с фильмом, книжная версия получилась довольно громоздкая.

Это было полное переосмысление всей истории, а не просто переписывание. Некоторые сцены были оставлены за пределами монтажной комнаты при создании фильма, но я провел так много исследований. Поделился Тарантино

Режиссер писал роман в течение пяти лет. Работа над книгой помогла ему лучше понять и узнать героев. Одним из персонажей романа станет каскадер Клифф Бут, которого сыграл в кино Брэд Питт. Его истории будут посвящены некоторые главы.

Книга "Однажды в... Голливуде" будет представлена 29 июня.

Ранее мы писали, что "Майор Гром" стал лидером по просмотрам на "КиноПоиск HD" в мае.

Фото: ru.wikipedia.org