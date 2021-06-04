"Майор Гром" стал лидером по просмотрам на "КиноПоиск HD" в мае

За месяц картину посмотрели более 900 тысяч подписчиков сервиса.

Российский супергеройский фильм Олега Трофима "Майор Гром: Чумной Доктор" заняли лидирующую позицию по просмотрам на "КиноПоиск HD" в мае. Об этом сообщили представители сервиса.

За месяц картину посмотрели более 900 тысяч подписчиков сервиса – это рекорд среди российских фильмов. Больше лишь у "Лиги справедливости" Зака Снайдера, у которой более 1,8 млн просмотров.

В топ-5 по просмотрам также вошли "Пищеблок", "Вампиры средней полосы", "За час до рассвета" и "Медиатор".

Премьера супергеройского фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" состоялась 1 апреля. Сюжет основан на одноименном российском комиксе издательства Bubble Comics. История расскажет о противостоянии майора полиции Игоря Грома и Чумного Доктора.

Главную роль сыграл Тихон Жизневский. Ради этого ему пришлось изменить внешность: он похудел, подстригся и перекрасил волосы в черный цвет. О секретах профессии Игоря Грома актеру рассказал знакомый следователь.

Ранее мы писали, что Netflix купил права на показ российского фильма "Майор Гром".

Видео: YouTube / Bubble Comics