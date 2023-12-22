Дроны-убийцы и хакер-фанатик: на экраны вышел "Майор Гром: Игра"

Фильм длится 2 часа 40 минут, в нём ещё больше экшена, появились новые персонажи, а враг стал злее и готов уничтожить не только Игоря Грома, но и весь город.

В Петербурге представили продолжение вселенной о полицейском из Петербурга – "Майор Гром: Игра", снятый по мотивам комиксов. После победы над Чумным Доктором Игорь Гром стал кумиром петербуржцев, но идеальная жизнь заканчивается. Теперь у города и лично у Майора Грома новый враг – Призрак – превосходный боец, хакер, подрывник.

Призрак пытается доказать, что Гром – никакой не герой, то есть Чумной доктор, возможно, действовал гораздо правильнее с точки зрения того, что он собой представлял. А Гром наоборот пытается доказать, что возможно творить правосудие правильными хорошими методами, но при этом из-за своих же методов подставляет весь город под удар этого злодея. Роман Котков, креативный продюсер фильма "Майор Гром: Игра"

Задачей режиссера было снять яркую и динамичную историю, поэтому фильм насыщен погонями, драками, взрывами, перестрелками. Во время съемок актеры учились драться, обращаться с оружием, стрелять, быстро перемещаться в тяжелой амуниции.

Сложнее всего было научиться владеть дробовиком, потому что его надо перезаряжать после каждого выстрела, а я регулярно забывал это делать. Конечно, он не выстреливал, а в нужный момент срабатывала хлопушка, и нельзя целиться в лицо, надо было направлять рядом. Александр Сетейкин, исполнитель роли Димы Дубина в фильме "Майор Гром: Игра"

В третьей части появляются новые герои, например, Мария Архипова – генерал-лейтенант полиции. Её задача – провести реформу в области охраны порядка, властная умная блондинка, она тоже защищает город от врагов.

"Майора Грома" я не смотрела и посмотрела тогда, когда познакомилась с Олегом Трофимом. Но я всегда хотела стать частью какой-то комикс-вселенной: эта очень крутая для актера история, очень выгодная, скажем так. Ольга Сутулова, исполнительница роли Марии Архиповой в фильме "Майор Гром: Игра"

К касту присоединились не только новые артисты, но и стендап-комики Евгений Чебатков и Андрей Атлас.

Женя имеет в себе очень большой талант, кроме сценарного таланта, он рассказывает истории, мы все знаем и многие любят его стендап – и он артист, у него так много внутри актерской потенции. Поэтому кино – это то самое место, где ему комфортно реализовать свой потенциал, именно жанровое кино. Его персонаж, – этот Дядя, этот сумасшедший типок, сложно себе представить другой жанр, в котором такой персонаж может существовать. Олег Трофим, режиссёр фильма "Майор Гром: Игра"

По словам режиссёра, фильм получился многожанровый: в киновселенной интегрированы элементы триллера и фантастики. На большие экраны "Майор Гром: Игра" выйдет 23 мая, продолжение франшизы покажут и в кинотетрах стран СНГ.

Видео, фото: Piter.TV, кадры из фильма "Майор Гром: Игра", реж. Олег Трофим