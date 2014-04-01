"Очень тяжелая профессия, которая выжигает все внутренности": Тихон Жизневский – о работе следователя

1 апреля в широкий прокат выходит супергеройский фильм Олега Трофима "Майор Гром: Чумной Доктор".

Главную роль в нем исполнил Тихон Жизневский. Актер сыграл майора полиции Игоря Грома – человека с неимоверной силой и аналитическим складом ума.

В беседе с Piter.TV Тихон признавался, что вжиться в роль ему помогал знакомый следователь. Он раскрыл актеру несколько секретов профессии, внес правки в текст.

Очень тяжелая профессия, которая выжигает все внутренности. Люди сталкиваются с ужасными, страшными вещами по работе. И там возникает очень часто вопрос: "По закону или по справедливости?". Поэтому не все выдерживают, мне кажется. Не все работают на законном основании, кто-то действительно вершит справедливость. Потому что это очень тяжело, потому что бывают очень страшные ситуации. Тихон Жизневский

В фильме Игорь Гром сражается с загадочным человеком в маске – Чумным Доктором. Злодей решает, что город болен чумой беззакония, и начинает "лечить" его, убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса. Создатели картины решили сохранить интригу и не рассказывать, кто сыграл этого персонажа.

Кроме Тихона Жизневского в фильме снялись Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв и др.

Ранее о фильме "Майор Гром: Чумной Доктор" рассказал Дмитрий Чеботарёв.

Фото: постер из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Фото, видео: Piter.TV