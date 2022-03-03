Шоу о Петербурге с Тихоном Жизневским выйдет весной 2025 года

Звезда "Майора Грома" расскажет о петербургских местах съемок знаменитых отечественных фильмов.

Актер театра и кино Тихон Жизневский выступит в качестве ведущего шоу "Где снимали", посвященное местам съемок знаменитых отечественных фильмов и сериалов. Вместе с главным редактором сайта "Кино-Театр.ру" звезда "Майора Грома" проведет турне по Санкт-Петербургу. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы киностудии "Ленфильм", которая принимала участие в подготовке и организации тревел-шоу.

Для меня Петербург — это город, который сам по себе будто создан для кинематографа. Здесь каждая улица, каждый уголок может стать декорацией к фильму, я рад, что могу показать зрителям те места, где придумывались и были сняты киноистории разных лет. Снимаясь в Петербурге, я каждый раз ощущаю его дух и особую атмосферу, которая обычно сильно влияет на съемочный процесс. Надеюсь, что "Кинокарта" не только покажет зрителям любимые фильмы с нового ракурса, но и откроет новые места для творчества. Тихон Жизневский, актер

Тревел-шоу "Где снимали" является частью интерактивного проекта "Кинокарта России". Помимо Петербурга планируются съемки в Московской, Ярославской, Ивановской и Калининградской областях. Выход проекта намечен на весну следующего года.

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Фото: Киностудия "Ленфильм"