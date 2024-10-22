"Ленфильм" показал костюмы и реквизит ХIХ века

История коллекции начинается еще до основания киностудии, когда на территории будущего четвертого павильона функционировал известный развлекательный центр – театр "Аквариум".

В цеху подготовки съемок киностудии "Ленфильм" находится настоящее сокровище – костюмы и реквизит, доступ к которым открыт лишь избранным. Корреспонденты "Петербургского дневника" получили возможность исследовать тайники студии, где хранятся ценные экспонаты, включая блузу XIX века, которая была использована актрисой Софи Марсо.

История коллекции начинается еще до основания киностудии, когда на территории будущего четвертого павильона функционировал известный развлекательный центр – театр "Аквариум". Именно оттуда перешли костюмы, которые стали основой нынешней коллекции. Сейчас на складах "Ленфильма" хранится более 230 тысяч единиц одежды, обуви, аксессуаров, мебели, музыкальных инструментов, книг, игрушек, посуды и различных предметов быта. Костюмы занимают площадь в 1,5 тысячи квадратных метров, и только благодаря укладке в три ряда удается избежать хаоса.

Коллекция регулярно пополняется – после съемок остаются различные предметы, которые впоследствии используются в других проектах. Жители Петербурга охотно делятся своими вещами, среди которых нередко встречаются настоящие раритеты военного и даже довоенного периодов. Сотрудники цеха также вносят свой вклад, добавляя интересные находки, которые не нашли места в домашних условиях.

Важно отметить, что за последние пять лет было списано всего несколько единиц мебели, что свидетельствует о бережном отношении к культурному наследию студии.