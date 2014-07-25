В Петербурге работают над сохранением советских рельефов и росписей

В течение длительного времени обсуждение судьбы произведений искусства не приносило результатов. Ситуация изменилась в этом году благодаря инициативе группы экспертов, включая представителей Союза художников, ВООПИК, КГИОП и других специалистов.

В Петербурге ведется разработка механизма для сохранения произведений монументального искусства, созданных в советское время. Речь идет о различных элементах декора, таких как архитектурная керамика, рельефы и роспись.

Как пояснил "Петербургскому дневнику" председатель Колпинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Андрей Юдин, в период с 1970 по 1980 годы, когда монументальное искусство достигло своего расцвета, основным заказчиком являлось государство. Произведения искусства украшали внутренние помещения и фасады зданий. Однако с конца 1980-х годов начался процесс закрытия предприятий и комбинатов, занимавшихся производством мозаичной плитки. Они были приватизированы частными компаниями, и интерес к сохранению произведений искусства у новых владельцев отсутствовал. Более того, отсутствовала информация о сохранившихся или утраченных произведениях монументального искусства.

В течение длительного времени обсуждение судьбы произведений искусства не приносило результатов. Ситуация изменилась в этом году благодаря инициативе группы экспертов, включая представителей Союза художников, ВООПИК, КГИОП и других специалистов. Они провели серию круглых столов и подали заявку в Фонд президентских грантов. Если проект будет одобрен, с февраля 2025 года начнется работа по инвентаризации и каталогизации произведений монументального искусства в Выборгском и Калининском районах.