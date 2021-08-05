"Майор Гром" стал самым популярным фильмом на Netflix в июле

При этом в прокате картина собрала вдвое меньше, чем было затрачено на ее создание.

Снятый в Петербурге фильм "Майор Гром: Чумный Доктор" стал лидером по просмотрам в Netflix в июле. Об этом сообщил портал Flixpatrol.

Картина возглавила рейтинг в июле, а также попала в десятку самых популярных картин стримингового сервиса 2021 года.

Фильм режиссера Олега Трофима вышел на экраны 1 апреля и откровенно провалился в прокате, собрав вдвое меньше, чем было затрачено на его создание.

Сюжет "Майора Грома" основан на одноименном российском комиксе издательства Bubble Comics. История рассказывает о противостоянии майора полиции Игоря Грома и Чумного Доктора. Главную роль сыграл Тихон Жизневский. Ради этого ему пришлось изменить внешность: он похудел, подстригся и перекрасил волосы в черный цвет.

Ранее мы писали, что трейлер фильма "Майор Гром" признали лучшим на премии Golden Trailer Awards.

Видео: YouTube / Bubble Comics