Трейлер фильма "Майор Гром" признали лучшим на премии Golden Trailer Awards

Ролик получил награду в номинации "Лучший иностранный экшен-трейлер".

Трейлер российского супергеройского фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" одержал победу в одной из номинаций американской премии Golden Trailer Awards. Члены жюри признали его "Лучшим иностранным экшен-трейлером".

Фильм режиссера Олега Трофима вышел на экраны 1 апреля и откровенно провалился в прокате, собрав вдвое меньше, чем было затрачено на его создание. При этом картина возглавила список самых популярных фильмов Netflix.

Сюжет "Майора Грома" основан на одноименном российском комиксе издательства Bubble Comics. История рассказывает о противостоянии майора полиции Игоря Грома и Чумного Доктора. Главную роль сыграл Тихон Жизневский. Ради этого ему пришлось изменить внешность: он похудел, подстригся и перекрасил волосы в черный цвет.

Видео: YouTube / Bubble Comics