Комиксы и супергерои: в Петербурге впервые показали фильм "Майор Гром: Чумной Доктор"

Премьеру зрителям представил режиссер Олег Трофим и исполнитель главной роли Тихон Жизневский.

В четверг, 25 марта, в кинотеатре "Аврора" состоялся премьерный показ супергеройского фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". Сюжет основан на одноименном российском комиксе издательства Bubble Comics. История расскажет о противостоянии майора полиции Игоря Грома и Чумного Доктора.

Очень много сюжетных поворотов неожиданных совершенно открытий, персонажей, много сублимации произошло героев, новых героев. Важно удивлять не только зрителей, которые ничего не знают о комикс-культуре, но и тех, кто в ней полноценно находится и знает своих героев на зубок. Олег Трофим, режиссер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Майора полиции Игоря Грома сыграл актер Тихон Жизневский. Для этой роли ему пришлось изменить внешность: он подстригся и перекрасил волосы в черный цвет, много занимался спортом, перешел на дробное пятиразовое питание. О секретах профессии Игоря Грома актеру рассказал знакомый следователь.

То есть он мне где-то текст поправлял, где-то рассказывал, что такие ситуации не могут происходить в реальной жизни, и я тихонечко делал вид, что это мои идеи и приносил на площадку. Олег что-то брал, что-то отвергал. Но, тем не менее, какие-то вещи действительно прошли. Они будут в фильме Тихон Жизневский, актер

Создатели фильма решили сохранить интригу и не говорить, кто играет Чумного Доктора. Этот злодей хочет "вылечить" город от чумы беззакония. Он жестоко убивает людей, ушедших от наказания при помощи денег и высокого статуса.

Кино по комиксам с вот этим комикс-каноном существования в кадре – это очень особенная история. И создать злодея вот с таким характером, это была очень не простая задача. Но я думаю, что гибкость и острый глаз – эти качества очень были важны. Олег Трофим, режиссер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Кроме Тихона Жизневского в фильме сыграли Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Алексей Маклаков, Антон Богданов, Михаил Евланов и др. Премьера состоится в российском прокате 1 апреля. Режиссер не исключил, что в скором времени может выйти продолжение супергеройской ленты.

Видео: Piter.TV, YouTube / Bubble Comics