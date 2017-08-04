Автор музыкальных видео и фильма "Лед" рассказал Рiter.tv о своей новой работе, съемки которой проходили в Петербурге.

В сети состоялась премьера трейлера фильма "Майор Гром: Чумной доктор", съемки которого проходили на улицах Петербурга и вызвали большую шумиху.

Горожане следили за процессом съемок – то фургон пробьет насквозь автобус, то в футуристичной полицейской машине найдется "труп неустановленного гражданина", то снимут массовую "протестную" сцену и, например, сделают из Мраморного дворца полицейский участок. Премьера картины по комиксам студии Bubble состоится в 2021 году. Премьера короткометражного фильма состоялась несколько лет назад, в процессе подготовки "полного метра" у руля встала новая команда.

Узнать о том, что стоит за новостными заголовками, а также как эта и другие истории могут повлиять на восприятие российского кино, нам помог режиссер фильма Олег Трофим – выпускник петербургского Университета кино и телевидения.

Интервью с исполнителем главной роли в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор" – актером Тихоном Жизневским – можно прочитать по ссылке.

Похоже, что в последний раз такое количество разрушений на экране фантастический Петербург переживал в фильме о Джеймсе Бонде "Золотой глаз", который был снят в 90-е годы. У вас творчески не было никаких ограничений, кроме бюджета? Без "знака" поддержки со стороны Фонда кино было легче работать?

А что значит этот знак?

Например, следить за верной и подходящей тематикой в выпускаемых картинах, ведения прогосударственной позиции. Или это не так?

Об этом много говорят в соцсетях, отмечая, что "нет Фонда кино – будет нормальное кино". Мне кажется, что это не совсем честно. Фонд поддерживает, как получается, огромное количество малобюджетных картин, поддерживает авторский кинематограф. Там абсолютно разные темы, глубоко социальные и очень острые! Здесь прямой взаимосвязи тематики с присутствием или отсутствием Фонда я не наблюдаю. Наличие Фонда не обеспечивает присутствие каких-то "патриотических" нот, которыми так измучены зрители современного массового российского кино.

Если в целом, то мы никак не связаны с Фондом кино, есть негосударственные инвестиции. Я не в курсе деталей, не я собирал деньги и не знаю, откуда они взялись. Мы с удовольствием потратили эту сумму для того, чтобы создать что-то зрелищное.

Про разрушения: Москву Федор Сергеевич [Бондарчук – прим.ред.] раз в три года "уничтожает" нормально – то район, то центр города. Я работал в action-команде фильма "Вторжение" и мы снимали затопление центра столицы. Неплохая тренировка перед собственным заходом в Петербург! Честно говоря, да и не так много мы разрушили, жгли только. Главное – хорошо отжечь!

У вас возникали трудности при согласовании локаций? Может, съемка протестов на улице Зодчего Росси?

Такого рода масштаб съемок нетипичен для Петербурга, хотя в городе снимали много фильмов и телесериалов. Как я понял, так смело в город давно никто не заходил.

Было много шума вокруг съемок, это правда. Причем шум не столько от съемочного процесса, сколько со стороны СМИ. На "Фонтанке" после каждой нашей съемочной смены появлялись, как мне кажется, достаточно бестолковые статьи о "страшнейшей аварии в центре Петербурга", "столкновениях с полицией" – какой-то трэш, честно говоря. Эпитет за эпитетом, а потом – ой, это были съемки "Майора Грома". Видимо, после этого пошел резонанс. В конце съемочного блока были сложности при съемках у здания Академии имени Штиглица.

Дело наживное – кто-то трясется, кто-то адекватно продолжает работу и смело идет вперед. Кино этому городу нужно, как и многим другим. Истории, которые мы рассказываем в контексте городской среды – очень полезная вещь. Мало гулять по городу, например, будучи туристом, и видеть то, что ты любишь. У кинематографистов есть возможность эстетизировать какие-то аспекты городской среды и культурного фона.

Поскольку все место действия в сюжете фильма "Майор Гром" происходит в Петербурге, то для нас стояла большая задача – найти такой образ города, чтобы сами горожане увидели его несколько иначе. Как человек, который прожил здесь 5-6 лет, во время поиска локаций я открывал для себя город заново. В конце концов, существует город со своим освещением, плюсами и минусами. Но когда там появляется съемочная группа и свет, выставляется ракурс – и привычное строение приобретает свою форм, видна его красота. Это как с фотографией: делаешь селфи – не очень, но приходит человек, ставит свет и уже нормальный парень!

Петербург – крайне кинематографичный город, но кроме излюбленных "ментовскими" сериалами желтых подворотен есть кое-что еще. Но это надо уметь снять! Мне кажется, что где-то у нас получилось. Но это, конечно, судить зрителю.

Познакомились ли вы с фанатской базой комиксов о Майоре Громе до того, как начали снимать? Как вам первая короткометражка, которую Bubble Studios представляла до этого?

Работа Артема [Габрелянова – прим.ред] и Вовы Беседина была просто фантастической. В этот момент я снимал ромком про коньки, а тут – банки, ограбления, бандиты, маски, супергерои. Я посмотрел и понял, что хочу такое снимать! Прошло пять лет и это осуществилось. Большинство в индустрии об этом фильме отозвалось положительно. Конечно, и тут были снобы, но они есть везде. Публика очень круто отреагировала, люди увидели что-то новое, свежее и простое. Конечно же, все ждали продолжения. Фанбаза выросла и даже среди людей, кто не интересуются комиксами, про эту короткометражку знают.

Когда зашел разговор о смене актерского и творческого состава, реакция была отрицательной, так как подумали, что будет уже не так.

До первого ComicCon в Москве я не понимал, насколько эта фанбаза активная. До этого я много чем занимался, снимал разное кино. Но когда оказываешься на сцене, где толпа в 6-7 тысяч человек орет "Май-ор Гром!", ты понимаешь, что они ждут это кино и эту историю. Эти люди в зале уже давно сняли свое кино и знают, что бы они хотели увидеть. Что бы ты ни сделал, это будет по-другому.

Простого подхода к решению, как снимать фильм, здесь нет. Есть большое количество людей, которые тоже имеют мнение, кроме тебя самого. И это большая ответственность. Но я уверен, что прикладывая усилия и делая все от чистого сердца, мы достучимся до сердец зрителей и сумеем переубедить тех, кто поставил крест на проекте, услышав фамилии новых артистов. Я думаю, что цель увлечь и порадовать зрителей вполне достижима. Первый трейлер получил очень хорошие отзывы, нас классно приняли. Было страшно, поскольку зашли мы очень дерзко, но потом переживания поутихли. Крайне вдохновляет и воодушевляет, что все эксперименты, которые есть в фильме, принимаются. Это придает сил и я благодарен всем, кто нас поддерживает в интернете.

У вас не было желания после съемки картин с бóльшим размахом и поддержкой продюсеров перейти к более личным и авторским историям?

Творчество и авторство может существовать в разной форме. Собственную идентичность я транслирую во все проекты, в которых участвую. Я еще наращиваю в себе "капитал" для того, чтобы сделать собственный фильм. Безусловно, это важно – доносить свое видение – но при этом я люблю зрительское кино и мне не хочется делать камерную драму о чем-то личном и наболевшем.

Я хочу снимать большое кино, а чтобы снимать большое кино...надо снимать большое кино. Мне очень не хочется облажаться на своем собственном фильме, поэтому все происходящее для меня сейчас – это накопление опыта. В тот момент, когда я закончу работу над сценарием своего фильма, я хочу быть на 100 процентов готовым его снять. Другие творческие "выходы" (в фотографии или музыке) нужны для поддержания творческого тонуса. Это своего рода тренажеры для реализации творческого потенциала. Я считаю, что если ты занимаешься творчеством, то нужно заниматься им прямо многопрофильно, уметь перестраивать свой мозг на разные виды деятельности. Это позволяет содержать мозг в тонусе.

Полную версию интервью можно увидеть в эфире на нашем сайте.

Фото: предоставлено командой фильма