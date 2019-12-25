Тихон Жизневский: "Это прекрасное время, чтобы подумать над происходящим в жизни"

Piter.tv решил обратиться к исполнителю главной роли в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор" и узнать, насколько продуктивно у него прошел карантин.

В сети уже опубликован и пользуется успехом у зрителей первый трейлер будущего фильма "Майор Гром: Чумной Доктор", съемки которого проходили в Петербурге и завершились незадолго до начавшейся пандемии коронавируса.

Главную роль в картине режиссера Олега Трофима сыграл Тихон Жизневский – артист Александринского театра, ставший брутальным воплощением Игоря Грома – героя комиксов, на основе которых поставлен фильм. Выход "Майора Грома" запланирован на 2021 год, но впереди у актера еще две премьеры – сериал "Топи" и фильм о пожарных "Огонь".

Актер рассказал Piter.tv о современных соцсетях, отдыхе и новом подходе к работе.

Помимо постановки "Драма на шоссэ" Александринского театра, вас можно было увидеть в проекте БДТ #ПомогиВрачам, где актёры читали истории врачей, стоящих на передовой борьбы с короновирусом. Насколько сильно вы следите за сложившейся обстановкой из-за вируса? Успели ли вы оценить введенные карантинные послабления в Петербурге?

Как и все остальные, я слежу за статистикой заболеваемости и выздоровлений, какие послабления вводятся, а какие еще продолжают действовать. Ситуация в Петербурге мне кажется гораздо проще, сильных ограничений как таковых не было, за исключением масок, перчаток и неработающих ресторанов.

Поскольку театры также были закрыты, наши проекты были поставлены на паузу и думаю, что еще какое-то время еще будут продолжаться онлайн-трансляции и спектакли. Как таковых послаблений я не заметил, поскольку в основном это были рекомендации. Я уехал из Петербурга на море как раз тогда, когда начались послабления, отсидел изоляцию две недели. Это прекрасное время, чтобы подумать над своим существованием и происходящим в твоей жизни.

Как в карантинное время вы строите режим дня? Изоляция наверняка усилила творческие порывы людей. К вам обращаются с какими-либо идеями или вы сразу ушли в выборочный "оффлайн"?

Сейчас появилась возможность выбирать проекты. Режим дня прекрасный – сна и еды сколько захочется, читаю. Да, возможно, творческие порывы у людей действительно растут, но в 90% случаев мне это кажется самодеятельностью, поэтому стараюсь этим не заниматься. Драмкружок, где все актеры показывают, кто во что горазд, кажется мне странным – нужно заниматься собой и саморазвитием.

Что стало для вас самым ярким впечатлением от съемок "Майора Грома"? Получили ли уже какой-то фидбек от фанатов серии комиксов, фан- арты, например?

Весь фильм – это оно большое яркое впечатление, насыщенное, непрерывное, полугодичное. Начиная от кастинга, проб, изменения внешности, заканчивая последним съемочным днем на "зеленом фоне". Что-то одно выделить сложно. Есть огромная фанбаза ребят, которые читают комиксы, и фан арты у них получаются отличные, талантливых людей очень много – рисунки, картины, мемы.

Нашли ваш TikTok-аккаунт, популярная соцсеть. Вы туда собираетесь чаще постить видео или только их смотреть?

Пока в TikTok я только зарегистрировался, но посматриваю другие видео, некоторые очень даже забавные. Пока не совсем понятен принцип работы и что туда нужно выкладывать, но если "догоню", то обязательно что-нибудь начну выкладывать.

История перестройки работы в онлайн-режим, которая случилась с многими, с вами произошла?

Никаких репетиций по "Зуму" у нас нет, сейчас у всех нас в театре отпуск на два месяца. В августе мы планируем выйти на работу и начинаем снимать хорошие видеозаписи спектаклей с нескольких камер с крупными планами и записанным звуком. Это будет не просто запись, а онлайн-трансляция спектакля – мы будем играть при пустом зале на многомиллионную аудиторию.

Я стараюсь максимально снизить эффект от своего отсутствия в театре, стараюсь по минимуму сократить репетиции, сократить участие. Во многих спектаклях я не принял участия из-за фильмов, в которых я снимался в течение года. Дается это тяжело.

Руководство пока доверяет мне и позволяет мне сниматься, чему я благодарен, потому что театру нужно служить. И совмещать это довольно трудно, надеюсь, что будет получаться. Конечно, от каких-то киноработ придется отказываться ради театра, но я считаю, что театр – это дом, а дом превыше всего, нельзя его обижать.

Фото: Instagram / @tihonzhiznevskiy