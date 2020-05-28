Вышел первый трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Действие ленты разворачивается в Петербурге.

В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор". Ролик опубликовало издательство Bubble Comics, которое выпускает серию одноименных комиксов, на своем YouTube-канале.

Действие разворачивается в Петербурге. История рассказывает о майоре полиции Игоре Громе, который известен всему городу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность делают майора идеальным полицейским, который не знает преград. Однако все меняется с появлением человека в маске – Чумного Доктора. Злодей решает, что город болен чумой беззакония, и начинает его "лечить", убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса.

Выход фильма в российский прокат запланирован на 2021 год. Главную женскую роль в кинокомиксе исполнила Любовь Аксенова. Также в нем снялись Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и др. Режиссером выступил Олег Трофим.

Ранее продюсер "Аватара" раскрыл детали сюжета второй части.

Видео: YouTube / Bubble Comics