Продюсер "Аватара" раскрыл детали сюжета второй части

В этом фильме у главных героев будет дочь, которую им предстоит спасти.

Американский кинопродюсер Джон Ландау раскрыл детали сюжета второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". Об этом сообщает RNZ.

По словам Ландау, во второй части у главных героев Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) появится дочь, которую им предстоит спасти. Им придется покинуть дом и исследовать различные регионы Пандоры. Особенно много времени они проведут на воде и в ней.

Также известно, что действие в "Аватаре 2" будет разворачиваться спустя несколько лет после событий, показанных в первой части. Жителям Пандоры в очередной раз приходится дать отпор человечеству, которое хочет захватить контроль над источником ценного ресурса.

Съемки второй части возобновятся в Новой Зеландии в ближайшее время. Местные власти разрешили запустить кинопроизводство после того, как в стране улучшилась ситуация с коронавирусом. По словам Ландау, в Новую Зеландию приедут только те члены съемочной группы, без которых не обойтись. Премьера запланирована на 2021 год.

Ранее мы публиковали фото с Кейт Уинслет на съемках сиквела "Аватара".

Фото: twitter.com/officialavatar