Продюсер "Аватара" раскрыл детали сюжета второй части

Американский кинопродюсер Джон Ландау раскрыл детали сюжета второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". Об этом сообщает RNZ.
По словам Ландау, во второй части у главных героев Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) появится дочь, которую им предстоит спасти. Им придется покинуть дом и исследовать различные регионы Пандоры. Особенно много времени они проведут на воде и в ней.
Также известно, что действие в "Аватаре 2" будет разворачиваться спустя несколько лет после событий, показанных в первой части. Жителям Пандоры в очередной раз приходится дать отпор человечеству, которое хочет захватить контроль над источником ценного ресурса.
Съемки второй части возобновятся в Новой Зеландии в ближайшее время. Местные власти разрешили запустить кинопроизводство после того, как в стране улучшилась ситуация с коронавирусом. По словам Ландау, в Новую Зеландию приедут только те члены съемочной группы, без которых не обойтись. Премьера запланирована на 2021 год.
Ранее мы публиковали фото с Кейт Уинслет на съемках сиквела "Аватара".
Фото: twitter.com/officialavatar
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все