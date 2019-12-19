Появилось фото с Кейт Уинслет на съемках сиквела "Аватара"

На снимке актриса в окружении своих коллег позирует в цистерне для захвата движения объемом 3 млн литров.

Американский продюсер Джон Ландау поделился в Instagram фотографией со съемок сиквела "Аватара". На снимке показана водная сцена с участием исполнителей главных ролей Сэма Уортингтона и Зои Салданы. Компанию им составили новички франшизы – Кейт Уинслет и Клифф Кёртис.

На фото актеры "наслаждаются покоем" на поверхности цистерны для захвата движения объемом 3 млн литров. По словам режиссера "Аватара" Джеймса Кэмерона, захватить движения в условиях подводной съемки особенно сложно. Камеры не могут нормально ухватить правильные маркеры на костюмах актеров. Отражающая поверхность воды создает множество фальшивых маркеров. Одним из решений проблемы стали шарики.

О сюжете "Аватара 2" пока известно лишь в общих чертах. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий, показанных в первой части. У главных героев – Джейка и Нейтири – появится дочь. Жителям Пандоры в очередной раз приходится дать отпор человечеству, которое хочет захватить контроль над источником ценного ресурса.

Сиквелы к фильму "Аватар", которых ожидается четыре, находятся в производстве с 2017 года. Съемки второй части должны были начаться в Новой Зеландии в апреле 2020 года, однако были заморожены из-за пандемии коронавируса. Работа над проектом должна возобновиться в ближайшее время.

Ранее стал известен общий бюджет продолжений "Аватара". Четыре фильма обойдутся создателям более чем в 1 млрд долларов.

Фото: Instagram / jonplandau