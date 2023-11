В Сети появился первый трейлер сериала "Аватар: Последний маг воздуха"

Премьера шоу намечена на 22 февраля.

Американский стриминговый сервис Netflix показал первый тизер телеадаптации шоу "Аватар: Легенда об Аанге" (Avatar: The Last Airbender / Avatar: The Legend of Aang) с живыми актёрами. Создатели уведомили зрителей, что расскажут историю о персонаже по имени Аанга. Этот юноша обладает способностями управлять всеми четырьмя стихиями природы. Как и в анимационном проекте, герою придется бросить вызов для того, чтобы спасти мир от тирании нации Огня. В этой задаче ему помогут верные товарищи. Релиз "Последнего мага воздуха" запланирован 22 февраля 2024 году на онлайн-ресурсе. Предположительно, первый сезон сериала будет затрагивать события "Книги 1: Вода", первого сезона оригинального мультсериала. Однако в презентационных кадрах зрители могут увидеть город царства Земли Ба Синг Сэ, поэтому события, возможно, затронут и второй сезон. Одноимённый мультфильм впервые появился на экранах ещё в 2005 году, после чего обрёл невероятный успех.

Вышел тизер свежих "Елок 10" с Тодоренко и Киркоровым.

Фото и видео: YouTube / Netflix