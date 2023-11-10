Вышел тизер свежих "Елок 10" с Тодоренко и Киркоровым

Фильм выйдет в широкий прокат 7 декабря.

Российская кинопрокатная компания "НМГ Кинопрокат" поделилась со зрителями в социальных сетях дебютным тизером новогодней комедии "Ёлки 10", шоураннером которой вновь снова актёр Евгений Кулик. Известно, что он ранее работал над девятым фильмом франшизы. Официальная премьера свежей ленты состоится в отечественных кинотеатрах уже 7 декабря. В актерском составе картины заявлены Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, Александр Баширов, а также Регина Тодоренко, Амиран Сардаров, блогер из ТикТока Даша Дошик и музыкант Филипп Киркоров. Их персонажи вновь будут искать "новогоднее чудо" в преддверии зимнего праздника. Создатели проекта пообещали показать в десятый части серии "современный добрый юмор".

Появился трейлер фильма "Манюня: Новогодние приключения".

Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат