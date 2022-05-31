Появился трейлер фильма "Манюня: Новогодние приключения"

Релиз картины запланирован на 14 декабря.

В социальных сетях появился трейлер продолжения детского ретро-сериала "Манюня". Известно, что проект получит специальное зимнее продолжение с подзаголовком "Новогодние приключения". В компании "НМГ Кинопрокат" заметили, что в рамках ленты становится известно о том, что подготовка к праздникам окажется под угрозой. В последние дни декабря главная героиня истории вместе с подругой Наринэ узнают, что зимой ожидается аномально тёплая погода. Для девочек такая ситуация говорит о том, что поездка Деда Мороза может сорваться, так как он развозит свои подарки только тогда, когда улицы покрыты снегом, а вокруг царит зимняя сказка. Девочки решают взять ситуацию под свой контроль и отправляются в путешествие ради спасения Нового года. Режиссёром новогодней ленты стал Арман Марутян, постановщик "Манюни". Официальная премьера ленты намечена на 14 декабря.

Вышел дублированный трейлер фильма "Герой наших снов" с Николасом Кейджем.

Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат