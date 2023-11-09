Вышел дублированный трейлер фильма "Герой наших снов" с Николасом Кейджем

Премьера картины запланирована на 15 февраля.

Российский кинопрокатчик Exponenta Film представил в социальных сетях дублированный трейлер фильма "Герой наших снов" с Николасом Кейджем в главной роли. В ролике можно услышать пример дубляжа на русский язык. Официальная премьера картины в России состоится уже 15 февраля. Проект расскажет о профессоре-неудачнике, который однажды начинает появляться во снах почти всех людей на Земле. После этого мужчина становится невероятно популярным у аудитории, что приносит ему одни проблемы. Постановщиком ленты выступил Кристоффер Боргли, который в прошлом году дебютировал с картиной "Тошнит от себя". В фильме снялся не только Николас Кейдж, но также и звезда фильмов "Барби" и "Скотт Пилигрим против всех" Майкл Сера.

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Фото и видео: YouTube / Exponenta Film