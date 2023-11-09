В Dead by Daylight следующим убийцей станет кукла Чаки

Релиз запланирован на 28 ноября.

В компьютерную игру Dead by Daylight вслед за контентом по сериалу "Очень странные дела" студия Behaviour Interactive веднет лицензированного убийцу-куклу Чаки для своего асимметричного многопользовательского хоррора. Речь идет о персонаже из одноименного сериала и франшизы "Детские игры". Актер озвучки Брэд Дуриф вновь подарит голос Чаки, а Дженнифер Тилли озвучит альтернативный облик маньяка в виде Тиффани из фильма "Невеста Чаки" от 1998 года выхода. Авторы пояснили, то благодаря своему небольшому размеру Чаки будет незаметно подкрадываться к жертвам и накидываться на них. Его "человеческая" форма будет помогать кукле с перемещением в виде духа. Дополнение к игре c Чаки станет доступно пользователям с 28 ноября.

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Фото и видео: YouTube / IGN