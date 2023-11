Вышел трейлер "Белоснежки" с 37-летней звездой "Проклятья слепых мертвецов"

Релиз фильма запланирован на 19 декабря.

Неожиданную трактовку "Белоснежки" предложила американская кинокомпания Lionsgate Movies. Авторы создали картину Snow White"s Christmas Adventure, главную роль в которой сыграла 37-летняя Дженнифер Мискиати. Актриса известна зрителям благодаря сериалу "Проклятье слепых мертвецов". Девушка стала самой возрастной актрисой, сыгравшей персонажа из этой детской сказки на большом экране. Напомним, что в экранизации 2001 года Белоснежку сыграла Кристин Кройк, которой на тот момент было 19 лет. В комедийном сериале "Однажды в сказке", выпущенной по мотивам классической истории братьев Гримм, в роли главной героини предстала 33-летняя Дженнифер Гудвин. Также Кристен Стюарт сыграла Белоснежку, когда ей был 21 год. В 2025 году на экраны должен выйти фильм с 22-летней Рэйчел Зеглер в главной роли.

Известно, что фильм с Дженнифер Мискиати позиционируется как семейная комедия. Однако авторы заметили, что рересказ известной истории был очень вольный. В роли королевы снялась темнокожая актриса Рейне Кэмпбелл. Официальная премьера ленты намечена на 19 декабря.

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies