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Показали 8 минут геймплея психологического хоррора Alone in the Dark

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Игра выйдет в свет 16 января.

Создатели перезапуска компьютерной серии Alone in the Dark (2024) представили в социальных сетях новый трейлер игры. Ролик длится почти восемь минут. Авторы пояснили, что пользователей ждёт полноценная геймплейная демонстрация со множеством диалогов, катсцен, головоломками и даже противостояниями с врагами. Проект расскажет историю главной героини по имени Эмили Хартвуд и Эдварда Карнби, которые отправляются в поместье Дерсето. Персонажи понимают, что на территории поместья происходят странные вещи. Игрокам предстоит столкнуться со сверхъестественным, а также раскрыть загадку пропажи дяди Эмили. В настоящее время  Alone in the Dark готовится к выходу на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 иXbox Series X|S. В свет игра выйдет 16 января 2024 года. Демо-версия уже сейчас доступна для всех желающих.

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Фото и видео: YouTube / THQ Nordic

Теги: alone in the dark, thq nordic, геймплей, компьютерная игра, трейлер, хоррор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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