  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:45
59
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Paramount представила первый трейлер мюзикла "Дрянные девчонки"

0 0

Премьера состоится 12 января 2024 года.

Киностудия Paramount представила первый трейлер мюзикла "Дрянные девчонки", который является ремейком оригинального фильма 2004 года. Режиссерами картины выступили Саманта Джейн и Артуро Перез мл.

Сюжет фильма будет сосредоточен на героине, которая пытается найти свое место в сомнительной компании девчонок после перехода в новую школу.

В главных ролях сыграли Тина Фей, Энгаури Райс, Эшли Пак, Джон Хэмм и другие. Премьера состоится 12 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел первый тизер фильма "Охотники за привидениями: Ледяная империя".

Видео: YouTube / Paramount Pictures

Теги: paramount pictures, дряные девчонки, мюзикл, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии