Премьера состоится 12 января 2024 года.

Киностудия Paramount представила первый трейлер мюзикла "Дрянные девчонки", который является ремейком оригинального фильма 2004 года. Режиссерами картины выступили Саманта Джейн и Артуро Перез мл.

Сюжет фильма будет сосредоточен на героине, которая пытается найти свое место в сомнительной компании девчонок после перехода в новую школу.

В главных ролях сыграли Тина Фей, Энгаури Райс, Эшли Пак, Джон Хэмм и другие. Премьера состоится 12 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел первый тизер фильма "Охотники за привидениями: Ледяная империя".

Видео: YouTube / Paramount Pictures