Киностудия Paramount представила первый трейлер мюзикла "Дрянные девчонки", который является ремейком оригинального фильма 2004 года. Режиссерами картины выступили Саманта Джейн и Артуро Перез мл.
Сюжет фильма будет сосредоточен на героине, которая пытается найти свое место в сомнительной компании девчонок после перехода в новую школу.
В главных ролях сыграли Тина Фей, Энгаури Райс, Эшли Пак, Джон Хэмм и другие. Премьера состоится 12 января 2024 года.
Ранее мы сообщали, что вышел первый тизер фильма "Охотники за привидениями: Ледяная империя".
Видео: YouTube / Paramount Pictures
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