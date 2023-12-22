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Вышел трейлер третьего сезона сериала "Мэр Кингстауна"

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Мировая премьера состоится 2 июня.

Стриминговый сервис Paramount+ представил трейлер третьего сезона сериала "Мэр Кингстауна". Шоураннерами проекта выступают Тейлор Шеридан и Хью Диллон.

Сериал рассказывает о влиятельном семействе Макласки в Кингстауне, которое занимается тюремным бизнесом. В центре истории находится Майк Макласки, которому в новом сезоне предстоит столкнуться с русской мафией и серией взрывов в городе.

Главную роль играет Джереми Реннер. Мировая премьера состоится 2 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма ужасов "Экзорцизм" с Расселом Кроу.

Видео: YouTube / Paramount Plus

Теги: paramount plus, мэр кингстауна, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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