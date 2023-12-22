Прямой эфир: Инвестиции в коммерческую недвижимость

Piter.TV покажет в прямом эфире профильное мероприятие от ГК "Старт".

В воскресенье, 28 апреля, интернет-телевидение Piter.TV покажет в прямом эфире мероприятие от группы компаний "Старт", посвящённое инвестициям в коммерческую недвижимость. На форуме эксперты в деталях расскажут о том, какие формы инвестиций в недвижимость можно реализовать на рынке с бюджетом от 3 млн рублей.

Эфир "Инвестиции в коммерческую недвижимость. Готовые решения и реализованные примеры" начнется в 14.50 по московскому времени.

Группа компаний "СТАРТ" - это группа девелопмент-компаний, которая успешно создает с 2019 года недвижимость для инвестиций, роста капитала и комфортного ведения бизнеса. ГК создаёт недвижимость с окупаемостью от 7 лет. Рост стоимости приобретённых с нами активов от 25% годовых. Здесь можно не только купить, но и арендовать для жизни и бизнеса. В портфеле организации: торговые, офисные помещения, сфера услуг и апартаменты. Клиенты и партнёры группы компаний заработали 320 млн. рублей 47 инвесторов.

