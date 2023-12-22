Петербуржцам рассказали о работе городских автобусных маршрутов в дни православных праздников

28 апреля – Вербное воскресенье, 4 мая – Великая суббота, 5 мая – Светлое Христово Воскресенье (Пасха).

Комитет по транспорту рассказал петербуржцам о работе городских автобусных маршрутов в дни православных праздников: 28 апреля – Вербное воскресенье, 4 мая – Великая суббота, 5 мая – Светлое Христово Воскресенье (Пасха).

Добраться до мест массовых захоронений можно:

– к Южному кладбищу автобусами – №№ 2М, 195, 147;

– к Северному кладбищу – №№ 221, 397, 398;

– к Пискаревскому мемориальному кладбищу и кладбищу при крематории – № 138;

– к Казанскому кладбищу – № 382;

– к Иликовскому кладбищу – № 347.

Также движение на пяти маршрутах №№ 138, 195, 347, 382, 398 будет суммарно усилено до 470 рейсов в день.

Помимо этого, в направлении к Южному кладбищу введен экспресс-маршрут № 2М ("Ст. м. "Московская" – Южное кладбище"). Он будет работать с 8:00 до 17:00, интервал – 21-28 мин. На маршруте будут курсировать 4 автобуса особо большого класса с 3 остановками:

– на Демонстрационном проезде,

– у ст. метро "Московская",

– у Южного кладбища.

Также стало известно, что в Петербурге для льготников с 27 апреля сделали бесплатный проезд в пригородных автобусах.

Фото: Piter.tv