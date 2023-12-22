Петербуржцам рассказали о работе городских автобусных маршрутов в дни православных праздников

Комитет по транспорту рассказал петербуржцам о работе городских автобусных маршрутов в дни православных праздников: 28 апреля – Вербное воскресенье, 4 мая – Великая суббота, 5 мая – Светлое Христово Воскресенье (Пасха).
Добраться до мест массовых захоронений можно:
– к Южному кладбищу автобусами – №№ 2М, 195, 147;
– к Северному кладбищу – №№ 221, 397, 398;
– к Пискаревскому мемориальному кладбищу и кладбищу при крематории – № 138;
– к Казанскому кладбищу – № 382;
– к Иликовскому кладбищу – № 347.
Также движение на пяти маршрутах №№ 138, 195, 347, 382, 398 будет суммарно усилено до 470 рейсов в день.
Помимо этого, в направлении к Южному кладбищу введен экспресс-маршрут № 2М ("Ст. м. "Московская" – Южное кладбище"). Он будет работать с 8:00 до 17:00, интервал – 21-28 мин. На маршруте будут курсировать 4 автобуса особо большого класса с 3 остановками:
– на Демонстрационном проезде,
– у ст. метро "Московская",
– у Южного кладбища.
Также стало известно, что в Петербурге для льготников с 27 апреля сделали бесплатный проезд в пригородных автобусах.
Фото: Piter.tv
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