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В Ломоносовском районе ликвидирован разлив нефтепродуктов
Сегодня, 15:58
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В Ломоносовском районе ликвидирован разлив нефтепродуктов

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Специалисты собрали сорбент, который был использован для очистки пожарного водоема и прилегающей канавы от нефтепродуктов.

Работы по устранению разлива нефтепродуктов в Ломоносовском районе успешно завершены спасателями. В субботу, 27 апреля, дежурная группа поисково-спасательного отряда города Тосно вновь посетила место разлива нефтепродуктов в СНТ "Колос-1" в Аннинском городском поселении.

Специалисты собрали сорбент, который был использован для очистки пожарного водоема и прилегающей канавы от нефтепродуктов.

Отработанный материал будет передан местной администрации для последующей утилизации.

Ранее мы сообщили о том, что МФЦ Ленобласти примут участие в конкурсе Минэкономразвития.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ломоносовский район
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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