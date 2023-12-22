В Ломоносовском районе ликвидирован разлив нефтепродуктов

Работы по устранению разлива нефтепродуктов в Ломоносовском районе успешно завершены спасателями. В субботу, 27 апреля, дежурная группа поисково-спасательного отряда города Тосно вновь посетила место разлива нефтепродуктов в СНТ "Колос-1" в Аннинском городском поселении.
Специалисты собрали сорбент, который был использован для очистки пожарного водоема и прилегающей канавы от нефтепродуктов.
Отработанный материал будет передан местной администрации для последующей утилизации.
Ранее мы сообщили о том, что МФЦ Ленобласти примут участие в конкурсе Минэкономразвития.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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