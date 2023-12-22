Суд в Петербурге арестовал шестерых фигурантов дела об обналичивании почти восьми млрд рублей

Согласно материалам дела, все представшие перед судом с августа 2020 года по июнь 2023-го руководили преступным сообществом или состояли в нём.

Октябрьский районный суд Петербурга принял решение об аресте предполагаемых членов преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с оборотом почти 8 млрд рублей. Задержание фигурантов уголовного дела произошло на этой неделе.

Согласно материалам дела, все представшие перед судом с августа 2020 года по июнь 2023-го руководили преступным сообществом или состояли в нём. За три года это сообщество успело получить на счета подконтрольных фирм более 7,8 млрд рублей для обналичивания.

Преступный доход группы за то же время оценивается более чем в 500 млн рублей. Решение об аресте принято в отношении гендиректора ООО "Зодчий" Сергея Лукьянова, главного бухгалтера ООО "Бумпро" Екатерины Китаевой, менеджера ООО "Маер Групп" Александры Щегловой и начальника юридического отдела ООО "Возрождение" Руслана Утяганова. Также под стражу отправили двоих безработных — Даниила Рыкачева и Левана Кобалия. Все шестеро пробудут в СИЗО до 24 июня.